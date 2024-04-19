Минобороны рассказало о десятках ударах высокоточным оружием по объектам Украины

МО: ВС России нанесли 34 удара высокоточным оружием по объектам Украины

Вооруженные силы России за неделю нанесли несколько десятков удара высокоточным оружием по объектам Украины. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны страны.

Как рассказали в оборонном ведомстве России, ракеты и беспилотные аппараты атаковали объекты энергетики, военно-промышленного комплекса и хранилищам топлива. Также ударам подверглись пункты, из которых украинские военные управляли дронами.