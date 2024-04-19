«Москвич» прокомментировал слухи о банкротстве

«Москвич» опроверг возможность банкротства по иску о долге компании из Гонконга

Банкротство московского автозавода «Москвич» из-за иска о долге гонконгской Silver Basis Investment Development Company, бывшего поставщика оборудования, исключено. Таким образом возникшие слухи прокомментировала пресс-служба предприятия, сообщает ТАСС.

Опровергая такую возможность, представитель «Москвича» напомнил, что компания только сообщила о намерении обратиться в суд, а представленная ей информация не отражает реальное финансовое состояние завода.

Кроме того, предприятие посчитало действия, предпринятые Silver Basis, направленными на подрыв его деловой репутации. «Москвич» не имеет сведений о предъявлении иностранным контрагентом исполнительного листа в установленном законом порядке, а также оставляет за собой право на обжалование вынесенных судебных актов.

Silver Basis поставляла оборудование на московский автозавод еще в то время, когда он принадлежал Renault. В 2020 году стороны заключили соответствующее соглашение о продаже оснастки для серийного производства комплектующих автомобилей Renault. Работы были выполнены в полном объеме, но заказчик уклонился от оплаты услуг.

В августе 2023 года гонконгская компания подала иск с требованием взыскать с «Москвича» долг в размере 2,5 миллиона евро и 124 тысячи евро неустойки. Суд частично удовлетворил иск, а вот жалобу предприятия, в которой оно ссылалось на санкции США, оставил без удовлетворения.

На этом неделе из материалов судебной картотеки стало известно, что Silver Basis хочет через Арбитражный суд Москвы признать «Москвич» банкротом. Причиной называется невыплата задолженности, которую в ноябре 2023 года подтвердил суд.

В феврале глава «КамАЗа» (управляет «Москвичом» вместе с правительством Москвы) Сергей Когогин рассказал, что по итогам 2023 года убытки автозавода составили 160 миллионов рублей. На этом фоне предприятие намерено сократить планы по выпуску с 50 тысяч до 30-35 тысяч автомобилей. Он указывал, что повышение цен неизбежно, а слабый спрос связан с общим охлаждением рынка.