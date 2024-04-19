Мужчина заглянул в телефон жены и решил развестись после 10 лет брака

Пользователь Reddit поделился историей о том, как заглянул в телефон жены и решил развестись. Комментаторы поддержали решение мужчины.

Автор поста написал, что женился на своей супруге 10 лет назад. Он отметил, что они с супругой планировали двоих детей. Их дочь родилась вскоре после свадьбы. Однако позже выяснилось, что они больше не могут иметь детей. «Именно после этого наша интимная жизнь начала серьезно ухудшаться», — пожаловался он. По его словам, они с женой не занимались сексом уже почти полгода.

При этом он отметил, что его жена очень любит массаж. «Это единственный способ заставить ее заниматься сексом», — написал мужчина. Спустя несколько месяцев без интимной близости автор поста решил, что больше не будет делать массаж супруге, после чего их отношения еще сильнее ухудшились.

«Несколько недель назад она сказала мне, что начнет ходить к массажисту, на что я ответил, что тогда обращусь к секс-работнице. Она назвала это предательством, но массаж у другого человека в ее случае — тоже предательство», — пожаловался рассказчик. Он также пригрозил ей разводом в случае, если она пойдет к массажисту.

На следующий день, по его словам, женщина отправилась в салон красоты. «Я знаю, сколько времени ей нужно, чтобы сделать маникюр, но она вернулась на полтора часа позже обычного», — сказал он. Мужчина рассказал, что заглянул в телефон супруги и обнаружил, что она оплачивала услуги массажиста. После этого он решил развестись с женой.

В комментариях пользователи поддержали автора поста. По их мнению, причиной развода стал не поход к массажисту, а накопившиеся недопонимания между супругами.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как она подала на развод из-за одного вопроса мужа.