На Украине раскрыли секрет успеха ударов ВС России по энергетике

Советник премьера Украины Бойко: Россия изменила тактику ударов по энергетике

Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко раскрыл секрет успеха ударов Вооруженных сил (ВС) России по энергетике, заявив, что российские войска изменили тактику. Интервью с ним публикует издание «Апостроф».

«На этот раз враг изменил тактику атак, направляя на один объект не одиночные ракеты или "Шахеды", а одновременно по 10-15 штук, пытаясь прочитать наши системы ПВО», — заявил политик.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) не способны обеспечить стопроцентное уничтожение целей — эффективность колеблется от 60 до 80 процентов.

Помимо этого, Бойко пожаловался на недостаток систем ПВО Patriot, малое количество которых, по его мнению, позволяет ВС России наносить эффективные удары. Он предположил, что целью атак на энергетику может являться обесточивание крупных промышленных предприятий.

Ранее в Минобороны России заявили о десятках ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Ракеты и беспилотные аппараты атаковали объекты энергетики, военно-промышленного комплекса и хранилища топлива. Также ударам подверглись пункты, в которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили операторов дронов.