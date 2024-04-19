Назван способ выселить разводящего тараканов и крыс соседа

Юрист Соловьев: соседа, который разводит дома тараканов и крыс, можно выселить

Соседа, который бесконтрольно разводит дома тараканов, клопов и крыс и тем самым доставляет дискомфорт другим жильцам, можно выселить из квартиры. Способ сделать это назвал юрист Иван Соловьев в разговоре с «Общественной службой новостей» (ОСН).

По словам эксперта, процесс выселения проблемного соседа займет несколько этапов. В случае, если он не реагирует на замечания, нужно пригласить специалистов, которые проведут экспертизу квартиры на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. По ее результатам соседу вынесут предписание устранить имеющиеся нарушения.

Однако если сосед, бесконтрольно разводящий дома грызунов и тараканов, будет так же глух к требованиям комиссии, другие жильцы могут собрать документы для жалобы в суд. «Затем будет вынесено судебное решение о несоблюдении санитарно-эпидемиологическим норм, что ставит под угрозу безопасность жильцов данного дома. И если селекция грызунов не будет прекращена, в дело вступят уже судебные приставы, которые совместно с инспекторами санитарно-эпидемиологической службы отловят и уничтожат этих животных, обеспечив тем самым комфортное проживание людям», — пояснил Соловьев, добавив, что при таком раскладе проблемного соседа с большой долей вероятности выселят.

Ранее жители Озерска Челябинской области пожаловались, что в одном из домов пенсионерка развела в квартире полчища крыс, спровоцировавших появление тараканов в других квартирах. В ответ на жалобы женщина заявила, что это не крысы, а мангусты.