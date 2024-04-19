Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:42, 19 апреля 2024Экономика

Назван способ выселить разводящего тараканов и крыс соседа

Юрист Соловьев: соседа, который разводит дома тараканов и крыс, можно выселить

Фото: RHJPhtotos / Shutterstock / Fotodom

Соседа, который бесконтрольно разводит дома тараканов, клопов и крыс и тем самым доставляет дискомфорт другим жильцам, можно выселить из квартиры. Способ сделать это назвал юрист Иван Соловьев в разговоре с «Общественной службой новостей» (ОСН).

По словам эксперта, процесс выселения проблемного соседа займет несколько этапов. В случае, если он не реагирует на замечания, нужно пригласить специалистов, которые проведут экспертизу квартиры на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. По ее результатам соседу вынесут предписание устранить имеющиеся нарушения.

Однако если сосед, бесконтрольно разводящий дома грызунов и тараканов, будет так же глух к требованиям комиссии, другие жильцы могут собрать документы для жалобы в суд. «Затем будет вынесено судебное решение о несоблюдении санитарно-эпидемиологическим норм, что ставит под угрозу безопасность жильцов данного дома. И если селекция грызунов не будет прекращена, в дело вступят уже судебные приставы, которые совместно с инспекторами санитарно-эпидемиологической службы отловят и уничтожат этих животных, обеспечив тем самым комфортное проживание людям», — пояснил Соловьев, добавив, что при таком раскладе проблемного соседа с большой долей вероятности выселят.

Ранее жители Озерска Челябинской области пожаловались, что в одном из домов пенсионерка развела в квартире полчища крыс, спровоцировавших появление тараканов в других квартирах. В ответ на жалобы женщина заявила, что это не крысы, а мангусты.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Командир спас летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22. Он принудительно катапультировал их, а сам остался в самолете

      Собчак раскритиковала Карлсона за вопросы на интервью с Дуровым

      Страны G7 выразили обеспокоенность из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

      Допрос расправившегося с москвичом из-за парковки мигранта попал на видео

      Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родителям

      Шольц сравнил Украину с поливом растений

      Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру ужесточили обвинение

      Квартира россиян сгорела из-за холодильника

      Нетаньяху напомнил Бербок о нацизме во время ссоры из-за Газы

      На Сахалине заметили самостоятельно проверяющего здоровье бездомного кота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше