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14:54, 19 апреля 2024Культура

Никас Сафронов раскрыл детали отношений Пугачевой и Галкина

Никас Сафронов вспомнил, как Галкин во всем соглашался с Пугачевой
Никас Сафронов

Никас Сафронов. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Народный художник России Никас Сафронов раскрыл детали отношений эстрадной певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Его слова приводит Teleprogramma.pro.

По словам Сафронова, Галкин всегда был более закрытым, в отличие от артистки. «Когда они приходили ко мне на какие-то праздники, он больше молча держался особняком. Не очень, так сказать, проявлял свои эмоции», — вспомнил художник.

При этом живописец отметил, что юморист всегда соглашался с мнением исполнительницы. «В любом случае, когда она на свои мероприятия хотела пригласить тех, кого она сама считала приятным и нужным, он обычно соглашался. И когда она хотела пойти в гости к кому-то, где ему было, возможно, не совсем комфортно, он все равно сопровождал ее», — сказал он, предположив, что таким образом Галкин проявлял свое отношение к Пугачевой. По мнению художника, «это было искренне».

Ранее известная телеведущая Кира Прошутинская, которая является подругой Аллы Пугачевой, рассказала о непростом положении артистки.

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      Варвара Кошечкина
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