Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:43, 19 апреля 2024Ценности

Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном бикини

Блогерша Самойлова показала фигуру в бикини для рекламы собственного бренда

Кадр: @samoylovaoxana

Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя инфлюэнсерша поделилась видео из душа, в котором прорекламировала скраб собственного косметического бренда Sammy Beauty. Она предстала перед камерой в бикини серебристого цвета, состоящем из атласного бюстгальтера и плавок с высокой посадкой.

Кроме того, супруга российского рэпера Джигана записала ролик, в котором продемонстрировала лицо без макияжа. Она запечатлела себя в белом халате и рассказала о преимуществах мицеллярной воды упомянутой марки.

В феврале Самойлова показала внешность без наращенных волос. Блогерша рассказала, что носила накладные пряди с 20 лет без перерывов.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири. Что о нем известно и чего опасаются США?

      Товарооборот России и Грузии просел

      Назван неожиданный способ справиться с сильным стрессом

      Чеченские политики отреагировали на задержание министра на КПП «Герзель»

      Россияне украли одежду у парня со словами «такое могут носить только пацаны»

      Вероятность повышения ставки по дальневосточной ипотеке оценили

      Стала известна предварительная причина крушения самолета Ту-22М3 на Ставрополье

      ЕС отреагировал на удар Израиля по Ирану

      Боец СВО из Петербурга доверил карту знакомой и потерял более 900 тысяч рублей

      Выявлена особенность поведения россиян в соцсетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше