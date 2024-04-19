Описана хронология крушения бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье

Mash: командир Ту-22М3 катапультировал помощника, навигатора и штурмана

Первый командир экипажа бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение на Ставрополье, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. Сам он остался в кабине и до последнего уводил самолет от жилых домов. Хронологию крушения описал Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, второго члена экипажа спасти не удалось. Угрозы для жизни еще двоих летчиков нет, с ними работают медики из Ставропольского края.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров пообещал, что в ближайшее время их перевезут в военный госпиталь за пределами региона.

Как утверждает Mash, по предварительным данным авиакатастрофа произошла из-за потери тяги в одном из двигателей.

О крушении военного самолета в Ставропольском крае стало известно утром 19 апреля. В сети распространили кадры предположительного момента падения самолета. На них виден падающий Ту-22М3, который горит в воздухе.