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15:55, 19 апреля 2024Мир

Нетаньяху напомнил Бербок о нацизме во время ссоры из-за Газы

Spiegel: Бербок и Нетаньяху поссорились из-за фотографий Газы
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Kira Hofmann / Globallookpress.com

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поссорились из-за сделанных в секторе Газа фотографий, свидетельствующих о гуманитарном кризисе в регионе. Об этом пишет газета Spiegel.

«Премьер-министр хотел использовать записи [рынков на пляжах сектора Газа], чтобы доказать, что условия не столь драматичны. Затем зеленый политик указала на голод людей в прибрежной зоне и предложила показать Нетаньяху фотографии голодающих детей на ее мобильном телефоне (...) Она также попросила его не показывать фотографии, поскольку они не соответствуют действительности», — отмечается в материале издания.

В ответ на это, Нетаньяху перешел на резкий тон и напомнил Бербок о нацизме, заявив, что Израиль не показывает вымышленную реальность. Таким образом, он напомнил ей об истории съемок пропагандистского фильма Третьего рейха о Варшавском гетто 1942 года, где утверждалось о якобы хорошем состоянии заключенных. В ответ на это, глава МИД спросила премьера, готов ли он назвать лжецами представителей международных гуманитарных организаций, работающих в Газе.

Как передает издание, на данный момент неизвестны последствия данных ссоры. Однако посол ФРГ Штеффен Зайберт не смог добиться встречи с представителями израильского правительства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана. Он подчеркнул, что таким образом Тель-Авив сможет избежать региональной эскалации и укрепить свои позиции на Ближнем Востоке.

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      Максим Габриелян
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