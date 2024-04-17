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21:16, 17 апреля 2024Мир

Германия призвала Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана

Канцлер ФРГ Шольц призвал Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Израиль не отвечать зеркально на атаку Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для нас важно, чтобы этот момент был использован для дальнейшей деэскалации и чтобы Израиль также использовал этот успех для определенного укрепления своих позиций во всем регионе и не отвечал массированной атакой», — сказал политик. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в рамках саммита в Брюсселе.

Канцлер ФРГ добавил, что атака Ирана является небывалой по своей массовости. По его словам, израильские военные «с помощью друзей и союзников» смог ее отразить.

Ранее опрос Еврейского университета в Иерусалиме показал, что 74 процента израильтян выступили против ответного удара по Ирану, если это подорвет отношения Израиля с его союзниками. При этом 26 процентов опрошенных заявили, что поддержат удар по Ирану даже при условии, что он испортит отношения.

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      Марина Совина
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