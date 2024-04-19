Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:47, 19 апреля 2024Мир

Венгрия призвала оттеснить от власти руководство Евросоюза

Премьер Венгрии Орбан призвал оттеснить от власти нынешнее руководство Евросоюза

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом оттеснить от власти нынешнее руководство Европейского союза (ЕС). По его словам, выбранный объединением курс приводит к упадку экономики Европы. Об этом сообщает интернет-издание Index.

«Экономика Европы приходит в упадок, украинское зерно разоряет европейских фермеров, мигранты бегут через границы, преступность растет», — объяснил политик. Орбан добавил, что все это происходит по вине руководства ЕС, и лучшее, что оно может сделать, — «взять свои вещи и уйти».

«Мы должны оттеснить брюссельских бюрократов. Если мы этого не сделаем, не только Европа, но и мы, венгры, заплатим высокую цену», — подытожил он.

Ранее Орбан заявил, что отправка западных войск на Украину утянет Европу на дно. Как утверждает премьер-министр Венгрии, Брюссель играет с огнем, то, что он делает, «это уже искушение Бога».

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Финляндии отказался общаться с русскоязычными жителями. В этот день к границе с РФ прилетела глава Еврокомиссии

      Захарова указала на превращение Эстонии в тоталитарный режим

      Следователям могут разрешить приостанавливать денежные переводы

      Раскрыт прогноз по темпу роста российской экономики

      Средства ПВО сбили три беспилотника над российским регионом

      Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе российской компании

      Венгрия призвала оттеснить от власти руководство Евросоюза

      Адвокат заявил о пропаже ключевого документа из дела Стрелкова

      Военкор «Известий» погиб в зоне СВО

      В одном из районов Киева начали составлять подомовые списки военнообязанных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше