Венгрия призвала оттеснить от власти руководство Евросоюза

Премьер Венгрии Орбан призвал оттеснить от власти нынешнее руководство Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом оттеснить от власти нынешнее руководство Европейского союза (ЕС). По его словам, выбранный объединением курс приводит к упадку экономики Европы. Об этом сообщает интернет-издание Index.

«Экономика Европы приходит в упадок, украинское зерно разоряет европейских фермеров, мигранты бегут через границы, преступность растет», — объяснил политик. Орбан добавил, что все это происходит по вине руководства ЕС, и лучшее, что оно может сделать, — «взять свои вещи и уйти».

«Мы должны оттеснить брюссельских бюрократов. Если мы этого не сделаем, не только Европа, но и мы, венгры, заплатим высокую цену», — подытожил он.

Ранее Орбан заявил, что отправка западных войск на Украину утянет Европу на дно. Как утверждает премьер-министр Венгрии, Брюссель играет с огнем, то, что он делает, «это уже искушение Бога».