Орбан заявил об искушении Бога Европой

Премьер Венгрии Орбан заявил, что отправка войск на Украину утянет Запад на дно

Отправка западных войск на Украину утянет Европу на дно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его цитирует телеканал HirTV.

«Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска на Украину. Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, это уже искушение Бога», — сказал венгерский лидер.

В конце февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что французские войска могут провести наземные операции на территории Украины. Позже глава государства повторил свои слова, подчеркнув, что этот вариант возможен.