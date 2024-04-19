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17:26, 19 апреля 2024Мир

Орбан заявил об искушении Бога Европой

Премьер Венгрии Орбан заявил, что отправка войск на Украину утянет Запад на дно
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Meng Dingbo / Globallookpress.com

Отправка западных войск на Украину утянет Европу на дно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его цитирует телеканал HirTV.

«Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска на Украину. Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, это уже искушение Бога», — сказал венгерский лидер.

В конце февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что французские войска могут провести наземные операции на территории Украины. Позже глава государства повторил свои слова, подчеркнув, что этот вариант возможен.

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      Глеб Бажуткин
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