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15:27, 19 апреля 2024Культура

Организаторы концерта Гуфа прокомментировали инцидент с сальто

Организаторы концерта Гуфа предложили помощь пострадавшей от сальто зрительнице

Кадр: Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург»

Организаторы концерта российского рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) в Екатеринбурге высказались об инциденте с сальто, который произошел в ходе выступления артиста. Соответствующий комментарий приводит «ФедералПресс».

«От лица организаторов концерта — агентства MahnevaEvent и холдинга Tele-Club Group — хотим сказать, что нам очень неприятно за сложившуюся ситуацию», — говорится в заявлении. В клубе предположили, что нарушитель был «специально подготовленным» человеком, так как смог легко забраться на сцену, несмотря на установленные барьеры.

Организаторы мероприятия также сообщили, что оказали необходимую помощь пострадавшей зрительнице. Они предложили вызвать ей скорую и выбрать компенсацию, однако девушка отказалась.

Ранее сообщалось, что фанат сделал сальто на концерте Гуфа в Екатеринбурге, в результате чего одна из зрительниц получила травму головы. Позже стало известно, что нарушителя передали полиции.

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      Варвара Кошечкина
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