Зрительница получила травму головы на концерте Гуфа из-за сальто пьяного фаната

Фанат сделал сальто на концерте Гуфа в Екатеринбурге и попал зрительнице в лицо

Фанат сделал сальто на концерте российского рэп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, в Екатеринбурге, в результате чего одна из зрительниц получила травму головы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, забрался на сцену, чтобы пожать руку рэперу, а затем решил уйти, сделав сальто. В результате этого он приземлился на несколько девушек, а одна из них получила удар по лицу. На данный момент у нее подозревают сотрясение мозга, отмечает Shot.

После инцидента фаната вывели с концерта по просьбе остальных зрителей. «Очень неудобно за такую ситуацию. Че за чмо?» — прокомментировал инцидент Гуф.

Ранее сообщалось, что Гуф помирился с экс-супругой моделью и блогершей Юлией Королевой после скандального развода.