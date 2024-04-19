Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:35, 19 апреля 2024Экономика

Россиянин развел в многоквартирном доме полсотни перепелок

Житель Нижневартовска устроил в квартире птицеферму на 50 перепелок

Фото: Guérin Nicolas / Wikimedia

Житель Нижневартовска устроил в многоквартирном доме птицеферму. О деталях произошедшего сообщает телеканал «N1 Первый Нижневартовский».

Жильцы дома на проспекте Победы не могли избавиться от невыносимого запаха, распространившегося по подъезду. Отреагировав на жалобы, в зловонную квартиру заявились специалисты управляющей компании. Здесь коммунальщики обнаружили несколько клеток с перепелами. Количество птиц, которых сосед развел у себя дома, достигало полсотни.

Как пояснили в обслуживающей организации, смрадный запах, который доносится с жилплощади, нарушает право жильцов дома на благоприятную среду обитания. Также проблемному соседу напомнили, что если другие квартировладельцы обратятся в суд, ему грозит принудительное изъятие птиц и выплата материальной компенсации вреда.

Аналогичная ситуация ранее произошла в Красноярском крае. Одна из жительниц Лесосибирска превратила свое жилье в курятник. Вместе с курами в квартире расплодились тараканы и мыши. Назло соседке курятник в коммуналке устроил новосибирец. Таким образом, по словам пострадавшей, он хотел принудить ее к выселению. Помимо этого, мужчина домогался ее, громко включал музыку ночью, мешал стирать вещи, сдавал комнаты иностранцам и бывшим заключенным.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири. Что о нем известно и чего опасаются США?

      Выявлена особенность поведения россиян в соцсетях

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      Товарооборот России и Грузии просел

      Назван неожиданный способ справиться с сильным стрессом

      Чеченские политики отреагировали на задержание министра на КПП «Герзель»

      Россияне украли одежду у парня со словами «такое могут носить только пацаны»

      Вероятность повышения ставки по дальневосточной ипотеке оценили

      Стала известна предварительная причина крушения самолета Ту-22М3 на Ставрополье

      ЕС отреагировал на удар Израиля по Ирану

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше