Россиянин развел в многоквартирном доме полсотни перепелок

Житель Нижневартовска устроил в квартире птицеферму на 50 перепелок

Житель Нижневартовска устроил в многоквартирном доме птицеферму. О деталях произошедшего сообщает телеканал «N1 Первый Нижневартовский».

Жильцы дома на проспекте Победы не могли избавиться от невыносимого запаха, распространившегося по подъезду. Отреагировав на жалобы, в зловонную квартиру заявились специалисты управляющей компании. Здесь коммунальщики обнаружили несколько клеток с перепелами. Количество птиц, которых сосед развел у себя дома, достигало полсотни.

Как пояснили в обслуживающей организации, смрадный запах, который доносится с жилплощади, нарушает право жильцов дома на благоприятную среду обитания. Также проблемному соседу напомнили, что если другие квартировладельцы обратятся в суд, ему грозит принудительное изъятие птиц и выплата материальной компенсации вреда.

Аналогичная ситуация ранее произошла в Красноярском крае. Одна из жительниц Лесосибирска превратила свое жилье в курятник. Вместе с курами в квартире расплодились тараканы и мыши. Назло соседке курятник в коммуналке устроил новосибирец. Таким образом, по словам пострадавшей, он хотел принудить ее к выселению. Помимо этого, мужчина домогался ее, громко включал музыку ночью, мешал стирать вещи, сдавал комнаты иностранцам и бывшим заключенным.