Россиянка превратила квартиру в курятник и разозлила соседей

Жительница города Лесосибирска в Красноярском крае превратила свою квартиру в курятник. Соседей женщины разозлил стоящий в доме неприятный запах и постоянные крики птиц, передает Telegram-канал Kras Mash.

Проживающие в доме номер 12 на улице Победы люди пожаловались на антисанитарию в подъезде — помимо кур, в квартире россиянки поселились мыши и тараканы, которые могут проникнуть и в другие помещения здания. По словам очевидцев, жилье женщины стало похоже на помойку или сарай — прямо у входа стоят мешки с сеном и кормом для кур, на полу лежит сухая трава и навоз.

Однако больше вони, криков и насекомых соседи боятся лишиться своих квартир из-за пожара — владелица курятника курит и по неосторожности может спровоцировать воспламенение, которое легко перекинется на остальные объекты в доме. Возгорание в этой квартире уже случалось в 2018 году, но в тот раз никто не пострадал.

Ранее мужчина из Новосибирска превратил трехкомнатную коммунальную квартиру в птицеферму, чтобы выселить соседку с жилплощади. По словам женщины, в жилье отвратительный запах и слышно кудахтанье. Однако россиянке некуда съехать, поэтому она продолжает терпеть выходки соседа.