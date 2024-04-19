Появились подробности объединения двух российских партий

Титов стал во главе политсовета объединенных «Новых людей» и «Партии роста»

Лидер «Партии Роста» Борис Титов согласился стать во главе федерального политсовета объединенной с «Новыми людьми» партии. Такие подробности появились у РИА Новости.

По данным агентства, 19 апреля в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве состоялся четвертый съезд «Новых людей». На мероприятии председатель партии Алексей Нечаев объявил о юридическом объединении с «Партией роста».

Он также пояснил, что вместе с коллегами из «Партии роста» было решено создать новый орган — политсовет. Возглавить его доверили Борису Титову, отметил Нечаев.

Лидер Новых людей подчеркнул, что партии совместно работают эффективно, именно по этой причине на съезде объединение закрепили юридически.

О слиянии двух российских партий сообщали накануне. Тогда предполагалось, что объединению дадут название «Новые люди».

Решение о слиянии было принято в декабре 2023 года. Соответствующий документ тогда подписали лидеры обеих партий — Алексей Нечаев и Борис Титов.