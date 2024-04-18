Две российские политические партии объединятся

«Новые люди» и «Партия Роста» объединятся 19 апреля под названием «Новые люди»

«Новые люди» и «Партия Роста» в пятницу, 19 апреля, объединятся под названием «Новые люди», переименования не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской политической партии.

Заранее сообщать о том, какой пост может занять по итогам съезда лидер «Партии Роста» Борис Титов, в пресс-службе не стали, но отметили, что «по уставу, должности первого заместителя председателя партии у "Новых людей" нет».