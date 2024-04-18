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00:29, 18 апреля 2024Россия

Две российские политические партии объединятся

«Новые люди» и «Партия Роста» объединятся 19 апреля под названием «Новые люди»

«Новые люди» и «Партия Роста» в пятницу, 19 апреля, объединятся под названием «Новые люди», переименования не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской политической партии.

Заранее сообщать о том, какой пост может занять по итогам съезда лидер «Партии Роста» Борис Титов, в пресс-службе не стали, но отметили, что «по уставу, должности первого заместителя председателя партии у "Новых людей" нет».

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      Марина Совина
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