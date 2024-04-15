Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:37, 15 апреля 2024Россия

ЛДПР заинтересовалась объединением с одной из партий

«Ведомости»: ЛДПР начала обсуждать возможность объединения с Партией дела

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) после президентских выборов начала обсуждать возможность присоединения к ней Партии дела предпринимателя Константина Бабкина. Об этом в понедельник, 15 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, близкого к ЛДПР, проект ведет руководство партии, а уже в мае может пройти съезд по ее объединению с Партией дела. Другой источник издания рассказал, что на минувшей неделе ее председатель Леонид Слуцкий и его советница Мария Воропаева сообщили членам думской фракции о начале обсуждения объединения ЛДПР с одной из партий, не озвучив при этом ее название. Позже партийцы узнали, что речь идет о Партии дела.

Еще один собеседник, близкий к руководству ЛДПР, также сообщил, что «действительно обсуждается вопрос об объединении с одной из интересных непарламентских партий». Источник газеты в Партии дела сказал, что сейчас обсуждаются разные варианты продолжения деятельности с учетом иска Минюста в Верховный суд о приостановке работы. Возможно объединение с другими партиями, отметил он.

Секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин сообщил изданию о подготовке к избирательному циклу и переговорах с разными политическими партиями, в том числе парламентскими. Член высшего совета ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Кошелев признался, что «не слышал даже про такую партию». Он предположил, что речь идет об инициативе Слуцкого и пока ведутся переговоры, потому что широко вопрос об объединении не обсуждался.

В июне прошлого года сообщалось о возможности объединении Партии роста и «Новых людей» перед выборами. В 2021 году манифест об объединении подписали лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин. Новая политическая единица стала носить название «Справедливая Россия — за правду» Прилепин тогда назвал целью объединения усиление влияния левой политической партии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали дату ответа Израиля на атаку Ирана

      Небензя назвал парадом лицемерия заседание СБ ООН по удару Ирана

      ЛДПР заинтересовалась объединением с одной из партий

      Боец ВСУ предупредил о планах России окружить Работино

      Пугачева выпустила новую песню накануне своего юбилея

      Модель Крисси Тайген вышла в свет с голой грудью

      В Израиле отменили ограничения из-за атаки Ирана

      На Украине высказались о перспективах завершения конфликта

      Небензя призвал стороны инцидента с Ираном и Израилем к сдержанности

      Уровень воды реки Тобол в Кургане снова поднялся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше