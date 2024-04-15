ЛДПР заинтересовалась объединением с одной из партий

«Ведомости»: ЛДПР начала обсуждать возможность объединения с Партией дела

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) после президентских выборов начала обсуждать возможность присоединения к ней Партии дела предпринимателя Константина Бабкина. Об этом в понедельник, 15 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, близкого к ЛДПР, проект ведет руководство партии, а уже в мае может пройти съезд по ее объединению с Партией дела. Другой источник издания рассказал, что на минувшей неделе ее председатель Леонид Слуцкий и его советница Мария Воропаева сообщили членам думской фракции о начале обсуждения объединения ЛДПР с одной из партий, не озвучив при этом ее название. Позже партийцы узнали, что речь идет о Партии дела.

Еще один собеседник, близкий к руководству ЛДПР, также сообщил, что «действительно обсуждается вопрос об объединении с одной из интересных непарламентских партий». Источник газеты в Партии дела сказал, что сейчас обсуждаются разные варианты продолжения деятельности с учетом иска Минюста в Верховный суд о приостановке работы. Возможно объединение с другими партиями, отметил он.

Секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин сообщил изданию о подготовке к избирательному циклу и переговорах с разными политическими партиями, в том числе парламентскими. Член высшего совета ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Кошелев признался, что «не слышал даже про такую партию». Он предположил, что речь идет об инициативе Слуцкого и пока ведутся переговоры, потому что широко вопрос об объединении не обсуждался.

В июне прошлого года сообщалось о возможности объединении Партии роста и «Новых людей» перед выборами. В 2021 году манифест об объединении подписали лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин. Новая политическая единица стала носить название «Справедливая Россия — за правду» Прилепин тогда назвал целью объединения усиление влияния левой политической партии.

