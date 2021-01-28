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Партии Миронова и Прилепина подписали манифест об объединении

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Сергей Миронов
Сергей Миронов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении. Церемония подписания прошла в Государственном центральном музее современной истории России, сообщает ТАСС.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил об объединении партии с «Патриотами России» и партией писателя Захара Прилепина «За правду» 20 января. Новая политическая единица будет носить название «Справедливая Россия — за правду». По словам Миронова, партия намерена занять второе место на выборах в Госдуму восьмого созыва.

Политик также призвал КПРФ и ЛДПР, а также все левые силы объединиться против «политического монополизма».

Прилепин, в свою очередь, назвал целью объединения усиление влияния левой политической партии.

Партия Захара Прилепина «За правду» была создана в феврале 2020 года. «Патриоты России» образованы в 2005 году на платформе Российской партии труда. Ей руководит Геннадий Семигин. «Справедливая Россия» была зарегистрирована годом позже.

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