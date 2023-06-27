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07:55, 27 июня 2023Россия

Стало известно о возможном объединении двух российских партий

«Коммерсантъ»: «Новые люди» и Партия роста могут объединиться перед выборами

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Партия роста и «Новые люди» могут объединиться перед выборами. Об этом, допуская полноценное слияние двух организаций, сообщили источники «Коммерсанта».

Лидеры двух партий Алексей Нечаев и Борис Титов во вторник, 27 июня, проведут пресс-конференцию, на которой, по данным собеседников издания, речь пойдет о предвыборном союзе. Об объединении говориться не будет, но в перспективе возможно слияние двух партий.

«По моим данным, процесс объединения так или иначе идет. Не уверен, что прямо так будет заявлено на предстоящей пресс-конференции, скорее пока они скажут только об объединении усилий на выборах», — сказал источник, близкий к одной из российских партий.

Предполагается, что две организации впоследствии выдвинут единых кандидатов. По информации собеседников издания, возможный процесс объединения — инициатива «Новых людей», а о позиции Титова по этому вопросу, в свою очередь, однозначной ясности нет.

Ранее манифест об объединении подписали лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин. Новая политическая единица стала носить название «Справедливая Россия — за правду» Прилепин тогда назвал целью объединения усиление влияния левой политической партии..

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    Анастасия Шейкина
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