Представитель Успенской прокомментировал новости о самочувствии певицы

Представитель Успенской назвал фейком новость о плохом самочувствии певицы

Появившаяся в СМИ информация о плохом самочувствии российской певицы Любови Успенской не соответствуют действительности. Об этом агентству ТАССсообщил представитель артистки.

По его словам, эти новости являются «полнейшим фейком». Он добавил, что Успенская прекрасно себя чувствует и через два часа ее можно будет увидеть в прямом телеэфире.

Ранее 19 апреля ряд новостных Telegram-каналов распространили сообщения, будто Успенская вызвала скорую помощь и пожаловалась врачам на боли в области сердца.