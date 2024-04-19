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21:49, 19 апреля 2024Культура

Представитель Успенской прокомментировал новости о самочувствии певицы

Представитель Успенской назвал фейком новость о плохом самочувствии певицы

Появившаяся в СМИ информация о плохом самочувствии российской певицы Любови Успенской не соответствуют действительности. Об этом агентству ТАССсообщил представитель артистки.

По его словам, эти новости являются «полнейшим фейком». Он добавил, что Успенская прекрасно себя чувствует и через два часа ее можно будет увидеть в прямом телеэфире.

Ранее 19 апреля ряд новостных Telegram-каналов распространили сообщения, будто Успенская вызвала скорую помощь и пожаловалась врачам на боли в области сердца.

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      Марина Совина
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