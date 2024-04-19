Путин изменил состав рабочей группы по увековечению памяти жертв репрессий

Путин внес изменения в состав группы по увековечению памяти жертв политрепрессий

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав рабочей группы, координирующей реализацию Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, из состава группы исключили нескольких человек, включая журналиста Николая Сванидзе, бывшего главу Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова, экс-главу московского департамента культуры Александра Кибовского.

Помимо этого, указом главы государства в состав группы включили помощника президента Владимира Мединского, первого замминистра культуры Сергея Обрывалина, руководителя Главного военно-политического управления генерал-полковника Виктора Горемыкина, действующего главу департамента культуры Москвы Алексея Фурсина и еще несколько человек.

Ранее, в декабре 2022 года, Путин призвал не забывать об увековечивании памяти жертв политических репрессий. Глава государства также подчеркнул, что «ничего нельзя позволять использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией» По его словам, государство объективно оценивает то, что было в его истории.