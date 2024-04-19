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13:07, 19 апреля 2024Культура

Путин наградил дочь Гагарина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Елену Гагарину орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Генерального директора музеев Московского Кремля Елену Гагарину, которая также является дочерью советского космонавта Юрия Гагарина, наградили орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Гагарину Елену Юрьевну ― генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-культурный музей — заповедник "Московский Кремль"», ― говорится в документе.

Отмечается, что орден ей присвоили за большой вклад в развитие музейного дела и сохранение культурного наследия страны.

Ранее президент России наградил советского и российского дирижера, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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