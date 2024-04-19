Раскрыт гонорар вдовы Михаила Круга после успеха сына

Вдова шансонье Круга Ирина увеличила гонорар до четырех миллионов рублей

Вдова шансонье Михаила Круга, певица Ирина Круг увеличила гонорар до четырех миллионов рублей после успеха сына Александра на шоу «Новая Фабрика звезд». Данные о заработках артистки раскрыла в разговоре с порталом «Страсти» концертный директор Ольга Оркина.

«Ирина повысила гонорар за счет сына. Сложно говорить о таланте кого-то, но мы видим активное и очень навязчивое вставление имени Михаила Круга», — заявила эксперт.

Оркина отметила, что сын и вдова артиста часто упоминают Круга. Кроме того, Александр активно пытается копировать отца. Концертный директор добавила, что даже с ценником в несколько миллионов рублей у Ирины не станет меньше заказов, так как поклонники шансонье «молятся» на деятельность членов его семьи.

Ранее сын Круга оценил свое выступление на проекте «Новая Фабрика звезд».