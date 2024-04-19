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10:54, 19 апреля 2024Культура

Раскрыт гонорар вдовы Михаила Круга после успеха сына

Вдова шансонье Круга Ирина увеличила гонорар до четырех миллионов рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вдова шансонье Михаила Круга, певица Ирина Круг увеличила гонорар до четырех миллионов рублей после успеха сына Александра на шоу «Новая Фабрика звезд». Данные о заработках артистки раскрыла в разговоре с порталом «Страсти» концертный директор Ольга Оркина.

«Ирина повысила гонорар за счет сына. Сложно говорить о таланте кого-то, но мы видим активное и очень навязчивое вставление имени Михаила Круга», — заявила эксперт.

Оркина отметила, что сын и вдова артиста часто упоминают Круга. Кроме того, Александр активно пытается копировать отца. Концертный директор добавила, что даже с ценником в несколько миллионов рублей у Ирины не станет меньше заказов, так как поклонники шансонье «молятся» на деятельность членов его семьи.

Ранее сын Круга оценил свое выступление на проекте «Новая Фабрика звезд».

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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