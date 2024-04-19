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15:05, 19 апреля 2024Культура

Раскрыт многомиллионный гонорар группы «Тату» за 15-минутное выступление

Солистки «Тату» получили по 10 миллионов за 15-минутное выступление в Минске

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев раскрыл многомиллионные гонорары солисток группы «Тату» Юлии Волковой и Лены Катиной, которые воссоединились на выступлении в Минске. Его слова приводит News.ru.

Медиаменеджер признался, что его поразила сумма заработка певиц, которые «искусственно воссоединились» ради 15-минутного выступления на сцене. По словам Бабичева, каждая из артисток получила за выход на сцену 10 миллионов рублей.

«Не знаю, является ли этот гонорар самым большим за всю историю российского шоу-бизнеса, но сумма за исполнение всего нескольких песен весьма солидная. Учитывая, что сейчас все жалуются на кризис, а девушки на данный момент не являются топовыми артистками», — признался собеседник издания.

Ранее солистка группы «Тату» Лена Катина назвала выступление коллектива на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2003 году личным позором.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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