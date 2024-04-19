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17:50, 19 апреля 2024Культура

Рэпера Платину задержали во время концерта в Томске

Рэпера Платину задержали во время концерта после обращения Мизулиной

Латвийского хип-хоп-исполнителя Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина, задержали прямо во время концерта в Томске. Видео с задержанием артиста во время выступления в клубе Face опубликовано в Telegram-канале Baza.

На кадрах видно, как поднявшиеся на сцену сотрудники СОБР уводят рэпера за кулисы, а он прощается со зрителями и машет им рукой. О причинах задержания артиста не сообщается.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы провести проверку текстов треков исполнителя на предмет пропаганды наркотических веществ.

В феврале Смольнинский суд Петербурга рассмотрел дело о пропаганде наркотиков в отношении российского рэп-исполнителя Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев). Артист получил судебное предупреждение за песню «Секс. Деньги. Наркотики», которую он исполнил на концерте в «Гигант Холл» в 2023 году.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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