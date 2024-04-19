Родители нашли в спальне дочери скрытую камеру педофила

В США родители несовершеннолетней девушки обнаружили в комнате дочери скрытую камеру. Об этом сообщает Fox News.

Скрытая камера находилась в зарядном устройстве для телефона. Родители пострадавшей случайно нашли ее и сразу же обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов провели расследование и нашли виновного. Им оказался 30-летний Николас Ли. В телефоне педофила нашли 294 фотографии девушки, которые он сделал, когда та находилась в уединении в своей спальне.

Мужчину арестовали и обвинили в использовании гаджета для совершения преступления на сексуальной почве в отношении ребенка. Ему также предъявили обвинение по 30 пунктам в производстве и хранении детской порнографии.

В настоящее время Ли находится под стражей, ему установлен залог в размере 600 тысяч долларов (56,4 миллиона рублей) наличными.

Ранее сообщалось, что в США бывший тренер по легкой атлетике сел в тюрьму на пять лет за то, что обманом завладел тысячами фотографий юных спортсменок и других женщин. Следствие установило, что от его действий пострадали более сотни женщин.

