Россиянам стали чаще отказывать в микрозаймах

«Ъ»: уровень одобрения по коротким займам повторным клиентам МФО упал до 84 %

По состоянию на 1 марта 2024 года уровень одобрения заявок по микрозаймам до зарплаты (PDL) для новых клиентов составил 19 процентов, для повторных — 84 процента. О увеличении доли отказов россиянам в подобных продуктах сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков СРО «МиР».

Что касается долгосрочных займов (IL), то в этом сегменте доля одобрений заявок новых клиентов к этому времени составил 23 процента, повторных — 71 процент. Эксперты отметили, что вышеперечисленные показатели в целом соответствуют аналогичному периоду 2022 года, но сильно уступают уровням, фиксировавшимся на внутреннем рынке в 2023-м.

В прошлом году в PDL-займах для повторных клиентов уровень одобрения составлял 93 процента, а для новых — 19 процентов. В свою очередь, в сегменте IL тогда показатели находились на отметках в 75 и 29 процентов соответственно. Аналитики связывали подобную динамику с желанием игроков выдать больше микрозаймов до ужесточения регулирования со стороны Центробанка (ЦБ).

Участившиеся случаи отказов в микрозаймах в начале 2024 года фиксируются после резкого роста выдач таких кредитов в 2023-м. Так, за 12 месяцев портфель подобных продуктов в России увеличился на 22 процента в сравнении с показателем 2022-го и достиг уровня в 443 миллиарда рублей. В общей сложности микрофинансовые организации (МФО) оформили кредитов на общую сумму в триллион рублей — плюс 30 процентов в годовом выражении.