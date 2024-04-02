ЦБ: в 2023 году портфель микрозаймов в России увеличился на 22 %

В 2023 году россияне бросились брать микрозаймы — портфель таких кредитов за 12 месяцев увеличился на 22 процента. Об этом сообщает пресс-служба Центрального Банка России (ЦБ).

Портфель микрозаймов по итогам года вырос до 443 миллиардов рублей. Всего микрофинансовые организации (МФО) оформили кредитов на триллион рублей (плюс 30 процентов год к году), при этом доля выдач среднесрочных кредитов выросла на пять процентных пунктов, до 46 процентов, а займов до зарплаты — упала до 34 процентов (минус четыре п.п. в годовом выражении). Средние размеры займов составили 9 и 12 тысяч рублей соответственно, пояснили представители регулятора.

Причинами, по которым изменилась структура выданных кредитов, в Банке России называют ужесточение законодательства о потребительском кредитовании, снижение предельно допустимой полной стоимости кредита до 292 процентов годовых и ограничение переплаты по займам 130 процентами. Также власти ужесточили выдачу кредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Благодаря этим мерам качество портфеля МФО улучшилось — доля просроченных долгов по среднесрочным кредитам и займам до зарплаты снизилась до 9 (10 процентов в 2022 году) и 33 процентов (33 процента годом ранее).

С начала 2024 года в России вступили в силу ограничения по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт. Допустимая доля выдач потребкредитов для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50 до 80 процентов в первом квартале 2024 года снизилась с 30 до 25 процентов. Для кредитных карт лимит займов сократился с 20 до 10 процентов, а для МФО — с 30 до 25 процентов.

Также с 1 марта Центробанк увеличил надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Такое решение было продиктовано стремлением ограничить рост ипотеки за счет вовлечения высокозакредитованных россиян и подтолкнуть банки использовать официальную информацию о доходах клиентов.