Россияне устроили митинг с криками «Домой!» в аэропорту Дубая

Пассажиры Emirates устроили митинг в аэропорту Дубая из-за отмены рейсов

Российские туристы устроили импровизированный митинг в аэропорту Дубая из-за отмены рейсов на родину. Об этом стало известно изданию Baza.

Пассажиры рейсов ЕК 129 и ЕК 131 авиакомпании Emirates, которые ждут вылетов уже третьи сутки, стали хлопать в ладоши и скандировать «Домой!». По данным источника, митинг длился полчаса. В итоге на крики россиян подошел полицейский, он снял происходящее не видео, а затем удалился.

Россияне рассказали журналистам, что сотрудники перевозчика их игнорируют. Клиентам выдали только один ваучер на питание в ресторане фастфуда, где еда закончилась. У некоторых пассажиров за время ожидания в аэропорту почти закончились деньги, были и случаи голодных обмороков.

«Людей держат в неведении касательно вылета, — сказано в публикации. — Их багаж неизвестно где».

Известному врачу Александру Мясникову пришлось спасать россиянку, которой стало плохо в дубайской авиагавани. Он оказал 74-летней женщине первую помощь и курировал местных медиков.

