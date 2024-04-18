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21:48, 18 апреля 2024Путешествия

Доктор Мясников спас российскую пассажирку в аэропорту Дубая и попал на видео

Mash: доктор Мясников оказал помощь пассажирке из РФ в аэропорту Дубая

Видео: Telegram-канал Mash

Врач и телеведущий Александр Мясников спас пассажирку из России в аэропорту Дубая. Известный доктор попал на видео в момент оказания помощи 74-летней женщине, у которой произошел тепловой удар, сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, Мясников оказал россиянке первую помощь и курировал местных медиков. В публикации говорится, что у некоторых туристов кончились деньги на еду и воду, за билетами для переноса рейса стоят огромные очереди, а на стойках нет сотрудников авиакомпаний.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ из-за обрушившихся на страну рекордных ливней. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян пообещал, что к концу дня 18 апреля число ожидающих вылета из Дубая на родину отечественных туристов сократится до трех тысяч человек.

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      Марина Совина
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