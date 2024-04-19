Россиянин избивал детей сожительницы, запрещал им спать в кровати и был осужден

На Камчатке суд приговорил мужчину к 4 годам за избиение сыновей сожительницы

На Камчатке суд приговорил к четырем годам колонии общего режима 44-летнего местного жителя, который регулярно избивал двух сыновей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 117 («Истязание») УК РФ. О его действиях силовикам сообщила бабушка детей. В результате их изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. В ближайшее время суд также рассмотрит уголовное дело в отношении их 29-летней матери.

По версии следствия, с июня по ноябрь 2023 года осужденный избивал мальчиков 2013 и 2014 годов рождения, лишал их полноценных приемов пищи и запрещал спать в кровати. Свои действия он объяснял мерами образования и воспитания.

Ранее жительница Санкт-Петербурга избила десятилетнюю дочь ремнем до полусмерти.