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12:02, 19 апреля 2024Путешествия

Россиянин попытался увезти дочь в Египет по фальшивому паспорту и попал на видео

Россиянин попытался увезти дочь в Египет из Белоруссии по поддельному паспорту

Россиянин попытался увезти дочь в Египет по поддельным документам и попался в аэропорту Белоруссии. Инцидент попал на видео, которым поделился Государственный пограничный комитет республики.

Уточняется, что гражданин России собирался улететь из Минска в Шарм-эш-Шейх 25 марта. Во время контроля на границе выяснилось, что паспорт полуторагодовалой девочки фальшивый.

Пассажир объяснил, что находится в процессе развода с супругой и действительные документы ребенка находятся у нее. «В связи с этим мужчина решил купить поддельный паспорт для дочери в интернете и незаконно вывезти ребенка за границу», — сообщили в ведомстве.

В итоге мужчину передали сотрудникам МВД, а девочку вернули матери.

Тем временем в Испании злоумышленники похитили шведского туриста и 23 дня держали его в плену. Так они рассчитывали получить от его семьи выкуп в 500 тысяч евро.

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      Мария Борисова
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