Россиянин пытался сжечь соседку по даче из-за шашлыка

В Волгограде мужчина попытался сжечь соседку по даче из-за шашлыка

В Волгограде 57-летний мужчина пытался сжечь 46-летнюю соседку по даче из-за шашлыка. Об этом пишет V1.Ru со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета (СК) России по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарью Буянову.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на расправу, совершенную с особой жестокостью.

Инцидент произошел в СНТ «Союзлифтмонтаж» 18 апреля на участке №97. Семья женщины жарила шашлыки во дворе на даче. Увидев костер на их участке, сосед выразил недовольство и переживание по поводу возможного пожара. Между соседями возник конфликт. Пострадавшая попыталась мирно его решить, но мужчина взял воспламеняющуюся жидкость, облил ею женщину и поджег с помощью зажигалки. Она была госпитализирована с обширными ожогами тела, ей оказывается необходимая помощь.

Ранее суд в Удмуртской Республике приговорил ранее судимого 27-летнего местного жителя к 24 годам лишения свободы за то, что он сжег своих детей из мести бывшей жене.