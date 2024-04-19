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09:14, 19 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин избил до смерти незнакомца за неопрятный вид и попал под суд

Под Мурманском будут судить мужчину, убившего незнакомца за неопрятный вид

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Мурманской области суд рассмотрит дело 24-летнего мужчины, избившего до смерти 52-летнего незнакомца за неопрятный внешний вид. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в апреле 2023 года пьяный обвиняемый заметил на улице мужчину, который, по его мнению, выглядел неопрятно и пах спиртным. Это возмутило россиянина. Он стал избивать потерпевшего. Раненого пытались спасти в больнице, но он не выжил.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Нападавший признал вину и находился в СИЗО. Теперь его дело передано в суд.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области 17-летняя девушка расправилась с приемной матерью гантелью.

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      Екатерина Кашурникова
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