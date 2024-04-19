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13:48, 19 апреля 2024Силовые структуры

Россиянка разгласила гостайну и была осуждена

В Крыму суд оштрафовал женщину за разглашение гостайны

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Крыму суд оштрафовал на 60 тысяч рублей местную жительницу за разглашение государственной тайны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Верховном суде региона.

Суд также запретил ей работать в подобных организациях. Женщину признали виновной по статье 283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ.

Подсудимой назначили наказание ниже минимального размера штрафа, так как у нее были смягчающие обстоятельства. Какие именно, не сообщается. В суде раскрыли, что осужденная работала на транспортном предприятии.

Ранее в Кузбассе суд приговорил к одному году лишения свободы условно бывшего полицейского за разглашение гостайны.

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