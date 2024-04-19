Российские сети фастфуда нарастили выручку

Сеть «Вкусно — и точка» в 2023 году нарастила выручку до 155,7 миллиарда рублей

Рестораны трех крупных российских сетей фастфуда — «Вкусно — и точка», Burger King и KFC / Rostic’s — нарастили выручку в 2024 году несмотря на снижение количества продаж. Об этом со ссылкой на данные аналитиков пишет «Коммерсантъ».

По данным Tinkoff Data, число покупок во всех трех сетях за первый квартал сократилось на три процента в годовом выражении. В то же время средний чек в заведениях вырос до 467 рублей — на 17 процентов, в результате оборот ресторанов увеличился на 13 процентов. При этом Burger King заявил, что в текущем году динамика числа чеков в их ресторанах была положительной.

Весь оборот рынка общепита в прошлом году достиг 2,82 триллиона рублей, из них семь процентов пришлось на «Вкусно — и точка», на Burger King — четыре процента, два процента от общего оборота обеспечил KFC / Rostic’s. Число покупок и оборот трех сетей подскочили на 22 и 28 процентов соответственно, а средний чек составил 415 рублей (плюс пять процентов). Заметнее всего выручка выросла у «Вкусно — и точка», более чем вдвое — до 155,7 миллиарда рублей.

Компания объяснила высокие показатели тем, что после простоя работали почти все рестораны сети, кроме того, открывались новые заведения, в том числе в регионах, где раньше сеть не была представлена. За год число точек выросло до 885, к тому же «Вкусно — и точка» перезапустила сервис доставки.

У Burger King в России выручка в 2023 году выросла на восемь процентов (до 74,4 миллиарда рублей). В предыдущем году продажи сети подскочили сразу на 40 процентов, так как их клиентами стали покупатели закрывшегося McDonald’s. Управляющее KFC и Rostic’s ООО «Юнирест» получило 20,1 миллиарда рублей выручки (плюс 17 процентов в годовом выражении). При этом в компании отметили, что показатели не включают данные всех 1,1 тысячи франчайзинговых точек.

По росту чистой прибыли лидером среди сетей фастфуда оказались KFC и Rostic’s, заработав на 175 процентов больше (3,5 миллиарда рублей). Прибыль «Вкусно — и точка» составила 14,1 миллиарда рублей (в 2022 году сеть отчиталась об убытках в размере 11,2 миллиарда), у Burger King — 1,7 миллиарда (минус 27 процентов год к году).

Ранее председатель совета директоров «Юнирест» Константин Котов рассказал, что Rostic's запланировал открытие 100 новых ресторанов в России в 2024 году. При этом в ближайшие пять лет сеть собирается открыть 750 новых ресторанов, отметил он. Топ-менеджер назвал планы компании амбициозными и добавил, что процесс согласования появления новых точек уже начался.