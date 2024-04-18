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15:27, 18 апреля 2024Экономика

Rostic's запланировал расширение бизнеса

Rostic's в 2024 году откроет 100 новых ресторанов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сеть быстрого питания Rostic's запланировала открытие 100 новых ресторанов в России в 2024 году. О грядущем расширении бизнеса рассказал председатель совета директоров компании «Юнирест» (управляет брендами Rostic's и KFC в России) Константин Котов, его слова приводит РИА Новости.

Он назвал планы компании амбициозными и добавил, что процесс согласования появления новых точек уже начался. При этом в ближайшие пять лет сеть собирается открыть 750 новых ресторанов, отметил Котов. Руководитель подчеркнул, что под бренд Rostic's уже перешли около 750 из 1170 ресторанов KFC в 74 регионах России. «Мы рады констатировать, что 30-процентную долю рынка мы сохранили полностью», — сказал он.

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Гендиректор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская, в свою очередь, рассказала, что в прошлом году Rostic's открыл первую точку, работающую в инновационном модульном формате. Ресторан успешно проработал всю зиму, в мае планируется подвести итоги тестового проекта и принять решение о его дальнейшем использовании, объяснила она.

В конце октября 2022 года американская Yum! Brands объявила о продаже всех ресторанов KFC и Pizza Hut в России. В апреле прошлого года компания полностью ушла из страны.

После этого большая часть ресторанов начала ребрендинг и открытие под новым названием — Rostic's. Однако 100 заведений одного из крупнейших франчайзи KFC в России, компании «Эй Кей Раша», продолжат работать под американской торговой маркой как минимум до 2035 года. Компания объяснила свое решение меньшей известностью локального бренда.

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