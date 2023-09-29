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07:36, 29 сентября 2023Экономика

Часть ресторанов KFC в России отказалась переименовываться в Rostic's

«Ъ»: 100 ресторанов KFC в России не будут переименовывать в Rostic's до 2035-го

Фото: Spencer Scott Pugh / Unsplash

Часть ресторанов KFC в России отказалась переименовываться в Rostic's. Заведения не будут менять вывески как минимум до 2035 года из-за меньшей известности локального бренда, сообщает «Коммерсантъ».

Проводить ребрендинг не планирует один из крупнейших франчайзи KFC в России — ООО «Эй Кей Раша». Принадлежащие ему 100 заведений продолжат работать под американской торговой маркой, заявил гендиректор компании Алексей Чижов. Большинство договоров на использование бренда KFC будут действовать еще порядка 12 лет, что позволяет компании не переименовывать рестораны.

В конце октября 2022 года американская Yum! Brands объявила о продаже всех ресторанов KFC и Pizza Hut в России. В апреле 2023-го компания полностью ушла из страны. Российская «Смарт сервис» заключила договор с европейским оператором франшизы, и обязана перевести все рестораны под бренд Rostic’s. Первое заведение с новой вывеской открылся в Москве в конце апреля. Рестораны сменят оформление и частично меню: названия «Твистер» и «Боксмастер» закреплены за Yum! Brands.

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«Эй Кей Раша» и ряд других франчайзи KFC пытались затянуть сделку по продаже бизнеса Yum! Brands «Смарт Сервису», чтобы не переименовывать рестораны. Это объясняли тем, что Rostic’s знает лишь около 20 процентов населения страны, а узнаваемость KFC достигает 99%.

Нежелание «Эй Кей Раша» проводить ребрендинг «оправданно», ведь изначально компания покупала франшизу международной KFC, заявил омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. В случае смены названия на Rostic’s популярность заведений может упасть на 20%. Компанию также не устраивают предложенные условия для ребрендинга, когда размер роялти российского бренда составит 11 процентов, как и у американского, добавил он.

Ранее стало известно, что уход из России Yum! Brands тормозили также власти США. Причиной переноса сделки стало требование взноса в федеральный бюджет от покидающих российский рынок компаний. На урегулирование спора с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ушло немало времени, заявил представитель российского юрлица Yum! Brands.

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    Вячеслав Агапов
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