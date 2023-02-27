Сменился покупатель ресторанов KFC в России

Европейский франчайзи KFC нашел нового покупателя более чем на 200 ресторанов в России

Европейский оператор франшизы KFC — холдинг Amrest — заключил договор о продаже более 200 ресторанов сети быстрого питания в России. Покупателем стала зарегистрированная в Ижевске компания Smart Service, которая является бывшей франчайзи KFC. О новом соглашении Amrest сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Сделку должна согласовать Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Оператор франшизы надеется получить от продажи бизнеса не менее 100 миллионов евро (около 7,9 миллиарда рублей). Компания Smart Service принадлежит владельцам ГК «Фуд-сервис» Константину Котову и Андрею Осколкову.

В декабре холдинг уже заключил контракт с российской компанией «Альмира» и получил согласование властей. Однако франчайзи сети в России оказались недовольны условиями договора купли-продажи и попросили власти приостановить сделку. Договор был расторгнут 25 февраля, тогда же, когда было подписано соглашение со Smart Service.

По условиям договора, новый покупатель сети KFC будет обязан постепенно ребрендировать все рестораны, в том числе и работающие по франшизе, они откроются под брендом Rostic’s. По мнению омбудсмена ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, после переименования сеть потеряет пятую часть клиентов, так как провести ребрендинг во всех ресторанах не получится.