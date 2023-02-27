Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:53, 27 февраля 2023Экономика

Сменился покупатель ресторанов KFC в России

Европейский франчайзи KFC нашел нового покупателя более чем на 200 ресторанов в России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Европейский оператор франшизы KFC — холдинг Amrest — заключил договор о продаже более 200 ресторанов сети быстрого питания в России. Покупателем стала зарегистрированная в Ижевске компания Smart Service, которая является бывшей франчайзи KFC. О новом соглашении Amrest сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Сделку должна согласовать Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Оператор франшизы надеется получить от продажи бизнеса не менее 100 миллионов евро (около 7,9 миллиарда рублей). Компания Smart Service принадлежит владельцам ГК «Фуд-сервис» Константину Котову и Андрею Осколкову.

Материалы по теме:
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
Чат-бот ChatGPT вызвал переполох на мировом рынке. Кто успеет заработать миллиарды на искусственном интеллекте?
Чат-бот ChatGPT вызвал переполох на мировом рынке.Кто успеет заработать миллиарды на искусственном интеллекте?
26 февраля 2023

В декабре холдинг уже заключил контракт с российской компанией «Альмира» и получил согласование властей. Однако франчайзи сети в России оказались недовольны условиями договора купли-продажи и попросили власти приостановить сделку. Договор был расторгнут 25 февраля, тогда же, когда было подписано соглашение со Smart Service.

По условиям договора, новый покупатель сети KFC будет обязан постепенно ребрендировать все рестораны, в том числе и работающие по франшизе, они откроются под брендом Rostic’s. По мнению омбудсмена ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, после переименования сеть потеряет пятую часть клиентов, так как провести ребрендинг во всех ресторанах не получится.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Стало известно о плане Запада принудить Киев к переговорам в случае неудач
Карпин оценил высказывание Кокорина о пользе тюрьмы
Драка девочек-подростков у входа в российский ТЦ попала на видео
Более 200 подростков задержали перед массовой дракой у ТЦ в Москве
США назвали Россию безответственной ядерной державой из-за приостановки ДСНВ
Москвичка получила химический ожог глаза из-за уличного реагента
Опубликована карта боевых действий на Украине
Аудитория российского аналога Google Play достигла 10 миллионов пользователей
Попавших под антироссийские санкции обязали сообщить о своих активах в Европе
«Транснефть» начала прокачку казахстанской нефти для Германии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.