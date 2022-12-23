Сети KFC предрекли потерю пятой части клиентов после переименования в Rostic’s

Франчайзи ушедшей из РФ KFC может потерять от 20% клиентов при переименовании в Rostic’s

Франчайзи ушедшей из России KFC предрекли потерю пятой части клиентов после переименования в Rostic’s. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса, председателя координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова.

Эксперт уточнил, что проблема сейчас заключается в том, что все рестораны сразу переименовать не получится. «И на фоне плавной замены части заведений на Rostic’s в Rostic’s просто никто не пойдет при наличии KFC. Они потеряют до 20 процентов посетителей, а может быть, и больше», — констатировал Миронов.

В конце октября американская компания Yum! Brands заявила, что продаст все рестораны KFC в России. Новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». Новая компания-владелец обязана постепенно ребрендировать все рестораны, в том числе и работающие по франшизе. Позднее заведения откроются под брендом Rostic’s. В том же месяце KFC направила заявки в Роспатент на регистрацию названия Rostic’s и нового логотипа с изображением птицы.

В разговоре с «Лентой.ру» источник, знакомый с ходом сделки, уточнил, что ребрендинг будет постепенным. «Потребители смогут привыкнуть к изменению бренда, хотя привыкать придется только к новому названию — еда и вкусы останутся прежними, их никакие изменения не затронут», — рассказывал он.