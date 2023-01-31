В пресс-службе KFC заявили, что новый логотип станет заметным и сохранит свою узнаваемость

В пресс-службе KFC высказалась о дизайне нового логотипа. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам представителей компании, финальный вариант будет известен в день открытия ресторанов. «Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать, отдельно защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия "Ростикс"», — прокомментировали работники предприятия.

Вдобавок они отметили, что обновленный логотип станет более заметным и при этом сохранит свою узнаваемость. «Наша задача — создать логотип, который бы нес в себе преемственность, но при этом был универсальным и самобытным, заметным», — заявили в пресс-службе.

Ранее в KFC рассказали подробности о подготовке возвращения бренда Rostic's. Выяснилось, что на данный момент компания защищает свои интересы в разных вариантах написания названия.

О том, что заведения KFC в России, принадлежащие Yum! Brands, готовят к переименованию, стало известно еще в августе. После завершения этого процесса компания полностью уйдет из России.