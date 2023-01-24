В KFC раскрыли подробности подготовки возвращения бренда Rostic's

Пресс-служба KFC в России рассказала о регистрации фаворитов на новое лого в Роспатенте

Пресс-служба KFC в России в беседе с «Лентой.ру» сообщила подробности подготовки возвращения бренда Rostic's. Представитель KFC отметил, что сейчас компания защищает свои интересы в разных вариантах написания названия.

Утром 24 января стало известно, что российское подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC подало в Роспатент заявку на регистрацию бренда Rostic's.

Мы защищаем свои интересы в разных вариантах написания названия Rostic's пресс-служба KFC в России

«Также мы смотрим и выбираем из большого количества вариантов нового лого. Несколько идей-фаворитов мы решили зарегистрировать. Финальный логотип будет известен в момент открытия. Наша задача — создать логотип, который бы нес в себе преемственность, но при этом был универсальным и самобытным, заметным», — рассказали в пресс-службе KFC в России.

Осенью 2022-го в Роспатент была подана заявка на регистрацию одного из вариантов нового логотипа, а также брендов Rostic's и «Ростмастер».

О том, что заведения KFC в России, принадлежащие Yum! Brands, готовят к переименованию, стало известно еще в августе. После завершения этого процесса компания полностью уйдет из России.

