Бывшее подразделение KFC подало заявку на регистрацию бренда Rostic's

Бывшее российское подразделение KFC подало в Роспатент заявку на бренд Rostic's

Бывшее российское подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC подало в Роспатент заявку на регистрацию бренда Rostic's, передает агентство «Москва».

Товарный знак позволит производить и продавать блюда из курицы, мяса и рыбы. А в целом под этой маркой можно будет не только оказывать услуги ресторанов, но и осуществлять доставку еды. Уточняется, что заявку подала компания «Ям! Ресторантс интернэшнл Раша Си Ай Эс». Агентство, ссылаясь на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), уточняет, что фирма сменила название на «Юнирест».

Осенью 2022-го в Роспатент была подана заявка на регистрацию нового логотипа, а также брендов Rostic's и «Ростмастер». Отмечалось, что на новом логотипе будет изображена курица.

В конце октября американская компания Yum! Brands заявила, что продаст все рестораны KFC в России. Новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». Новая компания-владелец обязана постепенно ребрендировать все рестораны, в том числе и работающие по франшизе. Позднее заведения откроются под брендом Rostic’s.

Позднее франчайзи KFC в России оказались недовольны сделкой по продаже местного бизнеса Yum! Brands и попросили власти приостановить ее из опасений, что она может нанести вред ресторанному рынку. Со своей стороны новый владелец KFC в России, совладелец компании ООО «Смарт сервис ЛТД» Константин Котов, заключивший договор о покупке ресторанов сети KFC у Yum! Brands, заверил, что пока действуют прошлые контракты, никто не заставляет франчайзи менять бренд.