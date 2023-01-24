Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:43, 24 января 2023Экономика

Бывшее подразделение KFC подало заявку на регистрацию бренда Rostic's

Бывшее российское подразделение KFC подало в Роспатент заявку на бренд Rostic's

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывшее российское подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC подало в Роспатент заявку на регистрацию бренда Rostic's, передает агентство «Москва».

Товарный знак позволит производить и продавать блюда из курицы, мяса и рыбы. А в целом под этой маркой можно будет не только оказывать услуги ресторанов, но и осуществлять доставку еды. Уточняется, что заявку подала компания «Ям! Ресторантс интернэшнл Раша Си Ай Эс». Агентство, ссылаясь на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), уточняет, что фирма сменила название на «Юнирест».

Осенью 2022-го в Роспатент была подана заявка на регистрацию нового логотипа, а также брендов Rostic's и «Ростмастер». Отмечалось, что на новом логотипе будет изображена курица.

В конце октября американская компания Yum! Brands заявила, что продаст все рестораны KFC в России. Новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». Новая компания-владелец обязана постепенно ребрендировать все рестораны, в том числе и работающие по франшизе. Позднее заведения откроются под брендом Rostic’s.

Позднее франчайзи KFC в России оказались недовольны сделкой по продаже местного бизнеса Yum! Brands и попросили власти приостановить ее из опасений, что она может нанести вред ресторанному рынку. Со своей стороны новый владелец KFC в России, совладелец компании ООО «Смарт сервис ЛТД» Константин Котов, заключивший договор о покупке ресторанов сети KFC у Yum! Brands, заверил, что пока действуют прошлые контракты, никто не заставляет франчайзи менять бренд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Генштабе назвали две новые угрозы для безопасности России
В ООН предрекли рост торговли людьми из-за конфликта на Украине
В ДНР допустили прибытие 300 наемников в случае поставок танков Киеву
Американский сенатор признал неготовность США к конфликту на Украине
На Украине уволили заместителя генпрокурора после отпуска в Испании
Бывшее подразделение KFC подало заявку на регистрацию бренда Rostic's
Скорая помощь попала в смертельное ДТП на российской трассе и загорелась
Молодого россиянина осудили на три года колонии за тайники с наркотиками
У медведя Диксона появилась возможность рыбачить на новой глубине
В Польше призвали ЕС публиковать отчеты о «российском шпионаже»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.