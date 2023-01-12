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09:52, 12 января 2023Экономика

План переименования KFC в Rostic’s в России объяснили

Новый владелец KFC: никто не заставляет партнеров переходить из KFC в Rostic’s

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Новый владелец KFC в России, совладелец компании ООО «Смарт сервис ЛТД» Константин Котов, заключивший договор о покупке ресторанов сети KFC у американской Yum! Brands, объяснил план переименования ресторанов сети в Rostic’s. В разговоре с РБК он подчеркнул, что пока действуют прошлые контракты, никто не заставляет франчайзи менять бренд.

По его словам, основная цель ребрендинга состоит в том, чтобы «сохранить вкус, держать цены, не потерять гостей и показать преемственность». «Никого из партнеров не заставляют переходить из KFC в Rostic’s — пока действуют уже заключенные с Yum! Brands договоры», — подчеркнул Котов.

Ранее стало известно, что франчайзи KFC в России оказались недовольны сделкой по продаже местного бизнеса Yum! Brands и попросили власти приостановить ее из опасений, что она может нанести вред ресторанному рынку.

В конце октября американская компания Yum! Brands заявила, что продаст все рестораны KFC в России. Новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». Новая компания-владелец обязана постепенно ребрендировать все рестораны, в том числе и работающие по франшизе. Позднее заведения откроются под брендом Rostic’s.

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Платон Щукин
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