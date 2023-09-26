Власти США затормозили уход KFC из России

Reuters: Минфин США отложил уход из России владельца ресторанов KFC Yum! Brands

Власти США затормозили уход из России Yum! Brands, владеющей торговой маркой KFC. Продажу бизнеса отложили из-за вмешательства Управления по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC), сообщает Reuters.

Причиной переноса сделки стало требование взноса в федеральный бюджет от покидающих российский рынок компаний. Об этом рассказал глава юридического отдела компании «Юнирест» — российского юрлица Yum! Brands, которому принадлежит мастер-франшиза на бренд KFC Сергей Левин. Компания долгое время искала покупателя и ждала одобрения сделки правительственной комиссией.

«Закрытие снова было отложено, была согласована правильная процедура уплаты налога на уход. Казалось, что все было согласовано, все шло к завершению, а затем на сцене появился иностранный регулятор — OFAC. В результате на урегулирование ушло довольно много времени... Мы успешно закрыли все дела в середине апреля», — объяснил он.

По словам Левина, «Юнирест» надеется завершить переход бренда от KFC к Rostic's в 2024 году. К началу года большая часть (60 процентов) из 1200 ресторанов в России перейдет под торговую марку Rostic's.

В конце октября 2022 года американская Yum! Brands заявила о продаже сети ресторанов KFC и Pizza Hut в России. В апреле 2023-го компания полностью ушла из страны. Новым владельцем бизнеса стало ООО «Смарт сервис ЛТД». Российскому покупателю передали собственные рестораны, права на мастер-франшизу KFC и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов, а также права на бренд Rostic's.

Новый владелец KFC в России обязан постепенно ребрендировать заведения и переименовать такие блюда, как «Твистер» и «Боксмастер», так как они закреплены за Yum! Brands. Вместо них в меню появятся новые фирменные позиции, но еда и вкус при этом останутся прежними, пообещали в компании.