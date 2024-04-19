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19:09, 19 апреля 2024Бывший СССР

Саакашвили решил стать главой учрежденной им партии

Саакашвили заявил о намерении возглавить учрежденную им партию

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении возглавить учрежденную им партию «Единое национальное движение», передает «Интерфакс».

«Я прошу партию "Единое национальное движение" в ближайшие дни создать правление партии и рассмотреть мою кандидатуру на пост председателя правления», — сообщил политик.

По его словам, изоляция и тюремное наказание не помешают ему участвовать в политике. Помимо этого, он выразил солидарность с противниками рассматриваемого законопроекта об иноагентах в Грузии.

«Сейчас очень важный момент, в ближайшие дни мы должны сломать политический хребет российского режима в Грузии», — заявил Саакашвили.

Политик посоветовал оппозиционным силам в Грузии объединиться для предстоящих в октябре парламентских выборов. По его мнению, оппозиция способна набрать на них 70 процентов голосов.

Ранее Михаил Саакашвили призвал жителей Грузии протестовать против принятия закона об иноагентах, чтобы «защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии».

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      Валентин Карант
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