Саакашвили призвал сограждан защитить европейское будущее Грузии

Саакашвили призвал жителей Грузии протестовать против закона об иноагентах

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал жителей Грузии протестовать против принятия закона об иноагентах. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Время единства и атаки!» — написал бывший глава республики. Он также призвал своих соратников участвовать во всех действиях, направленных против принятия закона об иноагентах, чтобы «защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии».

Ранее стало известно, что в ходе обсуждения закона об иноагентах в парламенте Грузии произошла драка. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили ударил исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта», депутата Мамуку Мдинарадзе, после чего к стычке подключились и другие депутаты.

О намерении властей Грузии вернуться к рассмотрению законопроекта об иноагентах 3 апреля сообщил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Он отметил, что аналогичные законы уже действуют в США, Израиле и Австралии.