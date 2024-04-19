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07:30, 19 апреля 2024Из жизни

Секс-работница рассказала о любви к профессии

Фото: @rolliibaddii

Порномодель и секс-работница из США рассказала об особенностях своей профессии. Ее слова передает Daily Star.

Американка Рашель Гуандик, известная как Ролли, рассказала, что стала заниматься проституцией после работы моделью. По ее словам, она позировала для рекламы белья и купальников, а оттуда попала в порноиндустрию и эскорт-услуги. У Гуандик также есть страница на платформе OnlyFans, где она публикует контент с 2018 года.

Девушка призналась, что иногда чувствует себя «грязной» после секса с клиентами, но при этом получать деньги за секс ей по-прежнему нравится — она чувствует «волнение». Гуандик призналась, что в прошлом ей приходилось делать вещи, которые не хотелось бы повторять, однако она надеется, что хороших людей больше, чем плохих. «Иногда я чувствую себя просто ужасно, но в то же время думаю о хорошем. Думаю о ребятах, которые действительно хорошо ко мне относятся и хорошо мне платят», — объяснила секс-работница.

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«Не хочу, чтобы меня обливали слизью. Я делала это только дважды и не хочу повторять. Я не хочу заниматься сексом с каким-то 200-килограммовым чуваком, но, честно говоря, в остальном это просто кайф», — рассказала Гуандик.

Девушка также рассказала, что не думает о том, чтобы заканчивать с проституцией. «Не слишком много думаю о том, чтобы уйти, я просто хочу продолжать и продолжать пытаться найти лучших людей. Всегда стараюсь найти для себя больше работы», — добавила она.

Ранее работавшая проституткой женщина рассказала о замужестве и материнстве. По ее словам, она ушла из профессии благодаря встрече с будущим мужем, который все знал о ней и принял ее целиком.

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      Алиса Дмитриева
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